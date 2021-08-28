«Амур» обыграл «Витязь» в матче за третье место на Кубке мэра Москвы

Сегодня, 28 августа, в Москве на арене «Мегаспорт» хабаровский «Амур» и подольский «Витязь» встречались друг с другом в матче за третье место на Кубке мэра Москвы. Хабаровчане одержали победу со счётом 3:0 (2:0, 0:0, 1:0).
На 15-й минуте Кирилл Слепец открыл счёт в матче после передачи Матвея Заседы, на 16-й Давид Томашек в большинстве увеличил преимущество «Амура». Ему ассистировал Радан Ленц. Ещё одну шайбу хабаровчане забросили на 41-й минуте: с передач Ленца и Томашека отличился Александр Горшков.
Напомним, по итогам группового этапа «Амур» занял второе место в группе A, где также играли «Динамо» и ЦСКА. «Витязь» расположился на второй строчке в группе B. Соперниками по группе были «Куньлунь Ред Стар» и «Спартак».
Новый сезон КХЛ начнётся 1 сентября матчем «Авангард» – ЦСКА.
- 28 августа 2021
-
16:40
-
16:21
-
16:11
-
15:55
-
15:35
-
15:13
-
14:53
-
14:31
-
14:10
-
13:35
-
13:12
-
13:08
-
12:50
-
12:32
-
12:19
-
12:15
-
11:58
-
11:45
-
11:21
-
10:52
-
10:18
-
09:51
-
09:20
-
09:00
-
08:58
-
08:37
- 27 августа 2021
-
23:47
-
23:15
-
23:01
-
22:27
-
22:20
-
22:06
-
21:50
-
21:48
-
21:30