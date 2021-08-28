Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Амур» обыграл «Витязь» в матче за третье место на Кубке мэра Москвы

«Амур» обыграл «Витязь» в матче за третье место на Кубке мэра Москвы
Комментарии

Сегодня, 28 августа, в Москве на арене «Мегаспорт» хабаровский «Амур» и подольский «Витязь» встречались друг с другом в матче за третье место на Кубке мэра Москвы. Хабаровчане одержали победу со счётом 3:0 (2:0, 0:0, 1:0).

На 15-й минуте Кирилл Слепец открыл счёт в матче после передачи Матвея Заседы, на 16-й Давид Томашек в большинстве увеличил преимущество «Амура». Ему ассистировал Радан Ленц. Ещё одну шайбу хабаровчане забросили на 41-й минуте: с передач Ленца и Томашека отличился Александр Горшков.

Кубок мэра Москвы. За 3-е место
28 августа 2021, суббота. 14:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
3 : 1
Витязь
Московская область
1:0 Слепец (Заседа) – 14:16' (5x5)   2:0 Томашек (Ленц) – 15:50' (5x4)   3:0 Горшков (Ленц, Томашек) – 40:24' (5x5)   3:1 Смолин – 59:59' (5x5)

Напомним, по итогам группового этапа «Амур» занял второе место в группе A, где также играли «Динамо» и ЦСКА. «Витязь» расположился на второй строчке в группе B. Соперниками по группе были «Куньлунь Ред Стар» и «Спартак».

Новый сезон КХЛ начнётся 1 сентября матчем «Авангард» – ЦСКА.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021