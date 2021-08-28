«Амур» обыграл «Витязь» в матче за третье место на Кубке мэра Москвы

Сегодня, 28 августа, в Москве на арене «Мегаспорт» хабаровский «Амур» и подольский «Витязь» встречались друг с другом в матче за третье место на Кубке мэра Москвы. Хабаровчане одержали победу со счётом 3:0 (2:0, 0:0, 1:0).



На 15-й минуте Кирилл Слепец открыл счёт в матче после передачи Матвея Заседы, на 16-й Давид Томашек в большинстве увеличил преимущество «Амура». Ему ассистировал Радан Ленц. Ещё одну шайбу хабаровчане забросили на 41-й минуте: с передач Ленца и Томашека отличился Александр Горшков.

Напомним, по итогам группового этапа «Амур» занял второе место в группе A, где также играли «Динамо» и ЦСКА. «Витязь» расположился на второй строчке в группе B. Соперниками по группе были «Куньлунь Ред Стар» и «Спартак».

Новый сезон КХЛ начнётся 1 сентября матчем «Авангард» – ЦСКА.