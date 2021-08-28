Кемпе: в прошлом сезоне минское «Динамо» было одной из лучших команд

Нападающий минского «Динамо» Марио Кемпе поделился ожиданиями от первого сезона в составе минчан.
«Минское «Динамо» – это интересная команда, которая провела яркий сезон-2020/2021. В этом я убедился, когда ЦСКА играл с «зубрами». Знаю Крэйга Вудкрофта, это сильный специалист. Также наслышан о городе и болельщиках. Минск – современный и большой мегаполис, тут очень любят хоккей и на домашних матчах невероятная атмосфера. Большая честь присоединиться к такой организации. Мне хочется помочь команде побеждать ещё чаще и выйти на новый уровень.
С Вудкрофтом мы говорили по телефону, обсудили планы и цели. Как уже сказал, в предыдущие сезоны была проделана хорошая работа. Я видел матчи плей-офф минского «Динамо» с питерским СКА. Я бы сказал, что в отдельно взятых играх «зубры» играли лучше. Эта одна из причин, почему я здесь. Хочу помочь команде сделать шаг вперёд.
Я редко ставлю какие-то конкретные личные цели. Как уже сказал, хочу помочь команде выйти на новый уровень. Само собой, надо выйти в плей-офф. Когда выполним эту задачу, надо будет пройти первый раунд. Я предпочитаю идти шаг за шагом.
В прошлом сезоне «Динамо» было одной из лучших команд, пока больше десяти игроков не ушли на самоизоляцию из-за COVID-19. «Зубры» и в той ситуации выглядели достойно, но всё-таки потом это наложило свой отпечаток. Верю, что в этом сезоне таких проблем не будет», – цитирует Кемпе официальный сайт динамовцев.
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