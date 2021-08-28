Аалтонен: я перешёл в «Витязь» на роль лидера и вновь готов им стать

Нападающий «Витязя» Миро Аалтонен рассказал об эмоциях после возвращения в команду.
«После обмена из «Витязя» всё поначалу складывалось хорошо. Но в Питере оказалось 7 легионеров, пошла ротация. И не всегда получалось попасть в число разрешённых в игре пяти иностранных хоккеистов. Конечно, я расстраивался, когда не попадал в состав. Да, так бывает в хоккее.
Конечно, тут буду чувствовать доверие, я перешёл в клуб на роль лидера и вновь готов им стать. Для меня куда лучше здесь, в Подольске, чем играть через раз. Надеюсь, этот трейд поможет и мне вновь поверить в себя. И нашей команде одерживать победы, чего я очень желаю.
Я в «Витязе» словно рыба в воде? Да, я знаю много ребят, но всё-таки команда сильно обновилась по сравнению с той, в которой я играл два года назад. Да и нынешним летом пришло много новых игроков. Костяк команды формируется заново», – цитирует Аалтонена официальный сайт клуба.
- 28 августа 2021
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