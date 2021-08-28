Сергей Фёдоров рассказал о сроках восстановления Светлакова от травмы

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров рассказал о травме нападающего Андрея Светлакова.



«Работа по восстановлению Светлакова проходит каждый день. По моему пониманию, сроки его возвращения благодаря этой работе должны сократиться. Какие они будут конкретно – сейчас нельзя с уверенностью говорить. Понятно, что это не неделя и не две», – цитирует Фёдорова «Р-Спорт».

Напомним, форвард получил травму в контрольной встрече с омским «Авангардом» и не сыграл ни одного матча на Кубке мэра Москвы, где ЦСКА занял пятое место.

Новый сезон КХЛ начнётся 1 сентября матчем «Авангард» – ЦСКА.

По итогам прошлого сезона армейцы заняли первое место в таблице Западной конференции и вышли в плей-офф, где дошли до финала но уступили омской команде в шести играх.