Сергей Фёдоров рассказал о сроках восстановления Светлакова от травмы
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Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров рассказал о травме нападающего Андрея Светлакова.
«Работа по восстановлению Светлакова проходит каждый день. По моему пониманию, сроки его возвращения благодаря этой работе должны сократиться. Какие они будут конкретно – сейчас нельзя с уверенностью говорить. Понятно, что это не неделя и не две», – цитирует Фёдорова «Р-Спорт».
Напомним, форвард получил травму в контрольной встрече с омским «Авангардом» и не сыграл ни одного матча на Кубке мэра Москвы, где ЦСКА занял пятое место.
Новый сезон КХЛ начнётся 1 сентября матчем «Авангард» – ЦСКА.
По итогам прошлого сезона армейцы заняли первое место в таблице Западной конференции и вышли в плей-офф, где дошли до финала но уступили омской команде в шести играх.
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