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Аалтонен: учу ли русский язык? Признаюсь, нет, он трудный

Аалтонен: учу ли русский язык? Признаюсь, нет, он трудный
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Нападающий «Витязя» Миро Аалтонен поделился эмоциями от возвращения в команду, а также ответил на вопрос, учит ли он русский язык.

«Пять лет назад впервые перешёл в «Витязь»? Тогда я был моложе и только начинал свою жизнь в России. Знакомился с КХЛ, с Россией, и то было прекрасное, восхитительное время. Сейчас, спустя пять лет, я вновь в Подольске. Хорошо здесь мне. Не скрою, всё знакомо теперь и всё понятно.

У нас новая команда, новый тренер, который мне не знаком. Тяжёлая работа на тренировках в подготовительный период, но она не смущает, ведь всё делается ради будущих побед. В клубе хорошая обстановка, и все сотрудники стараются помогать, это чувствуется. Поэтому каких-то особых препятствий на нашем пути сейчас нет.

Учу ли русский язык? Признаюсь, нет. Трудный язык. Конечно, понимаю я теперь по-русски гораздо больше, особенно это касается хоккейных терминов, которые произносят тренеры. Могу объясниться с партнёрами, конечно, но мне удобнее изъясняться по-английски. Я использую оба языка. Ну а в общении с земляками, конечно, родной финский», – цитирует Аалтонена официальный сайт клуба.

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