В. Воробьёв: Слепца можно использовать и в большинстве, и в игре пять на пять

Главный тренер «Амура» Владимир Воробьёв поделился мнением о победе над «Витязем» (3:1) в матче за 3-е место на Кубке мэра Москвы.



«Видно, что от летнего хоккея команды перестраиваются, наигрывают связки. Доволен всей предсезонкой, были хорошие спарринги, матчи. Будем готовиться, мы работаем в правильном направлении. Ребята слышат тренерский штаб, а это очень важно. С оптимизмом смотрю в будущее.



Сегодня многим ребятам дал отдохнуть. Конечно, были ошибки, но вратари их исправляли. Понравилось, как играли в атаке: смело, нагло, как мы хотим. Ошибки были, конечно, особенно ненужные удаления. Надо уметь контролировать игру, нужно уметь играть до конца. То, что победили, радует, хотим привить психологию победителей, это очень важно для нашей команды.



Слепец? Кирилл провёл здесь два матча. Парень справляется, он обучаем, взрывной, хороший хоккеист. Будем его использовать. Его можно использовать и в большинстве, и в игре пять на пять. Будем работать, думаю, он поможет нашей команде», – цитирует Воробьёва «Р-Спорт».

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