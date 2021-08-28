СКА в овертайме обыграл «Авангард» на предсезонном турнире в Петербурге

Сегодня, 28 августа, в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге местный СКА встречался с омским «Авангардом» в рамках Турнира имени Пучкова. Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2 (1:0, 0:0, 1:2, 1:0).



На 11-й минуте при игре 4х4 Фредрик Хендемарк вывел хозяев вперёд после передач Степана Фальковского и Василия Токранова. Во втором периоде команды не забросили, а в третьем отличились оба клуба.



На 45-й минуте Алексей Береглазов сравнял счёт, отличившись с передач Сергея Толчинского и Наиля Якупова, на 53-й армейцы забросили в большинстве: Йоонас Кемппайнен забил с передач Линден Вея и Игоря Ожиганова. На 59-й минуте «Авангард» вновь сравнял счёт – омичи сняли голкипера и играли вшестером, а шайбу забросил Семён Чистяков.



Победу петербуржцам в овертайме принёс Антон Бурдасов на 3-й минуте.