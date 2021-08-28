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СКА в овертайме обыграл «Авангард» на предсезонном турнире в Петербурге

СКА в овертайме обыграл «Авангард» на предсезонном турнире в Петербурге
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Сегодня, 28 августа, в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге местный СКА встречался с омским «Авангардом» в рамках Турнира имени Пучкова. Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2 (1:0, 0:0, 1:2, 1:0).

На 11-й минуте при игре 4х4 Фредрик Хендемарк вывел хозяев вперёд после передач Степана Фальковского и Василия Токранова. Во втором периоде команды не забросили, а в третьем отличились оба клуба.

На 45-й минуте Алексей Береглазов сравнял счёт, отличившись с передач Сергея Толчинского и Наиля Якупова, на 53-й армейцы забросили в большинстве: Йоонас Кемппайнен забил с передач Линден Вея и Игоря Ожиганова. На 59-й минуте «Авангард» вновь сравнял счёт – омичи сняли голкипера и играли вшестером, а шайбу забросил Семён Чистяков.

Победу петербуржцам в овертайме принёс Антон Бурдасов на 3-й минуте.

Турнир имени Николая Пучкова. Турнир имени Пучкова
28 августа 2021, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
ОТ
Авангард
Омск
1:0 Хендемарк (Фальковский, Токранов) – 10:10' (4x4)   1:1 Береглазов (Толчинский, Якупов) – 44:36' (5x5)   2:1 Кемппайнен (Вей, Ожиганов) – 52:18' (5x4)   2:2 Чистяков – 58:24' (6x5)   3:2 Бурдасов (Вей) – 62:34' (3x3)
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