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Бабенко: Аалтонен не играл из-за микротравмы, решили не форсировать

Бабенко: Аалтонен не играл из-за микротравмы, решили не форсировать
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Главный тренер «Витязя» Юрий Бабенко прокомментировал поражение от «Амура» (1:3) в матче за 3-е место на Кубке мэра Москвы.

«Если в двух словах, то сегодня показали такую игру, какую не хотели видеть ни болельщики, ни мы сами. Не смогли достучаться до игроков, хотя было понятно, что покажет соперник. Всё не задалось с первых смен, и переломить игру не смогли.

Аалтонен? Он не играл из-за микротравмы, решили не форсировать», – цитирует Бабенко «Р-Спорт».

Напомним, Аалтонен перешёл в «Витязь» в результате обмена с петербургским СКА. До перехода в армейский клуб финский форвард выступал в составе команды из Подольска.

Новый сезон Континентальной хоккейной лиги начнётся 1 сентября матчем «Авангард» – ЦСКА.

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