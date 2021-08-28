Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал обмен Хафизуллина на Михаила Воробьёва

Главный тренер петербургского СКА Валерий Брагин прокомментировал обмен защитника Динара Хафизуллина на форварда Михаила Воробьёва.



«Появилась новость, что Хафизуллина поменяли на Михаила Воробьёва из «Салавата». Центральный нападающий, я его прекрасно знаю, у него хороший потенциал. Но в первую очередь хотел бы поблагодарить Динара за многолетний труд в СКА. Он настоящий мужик, желаю ему хорошей дальнейшей карьеры», – передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, что ранее петербургский СКА и уфимский «Салават Юлаев» произвели обмен игроками, в результате которого в Уфу отправился защитник Динар Хафизуллин, в обратном направлении последовал нападающий Михаил Воробьёв.