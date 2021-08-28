Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал обмен Хафизуллина на Михаила Воробьёва
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Главный тренер петербургского СКА Валерий Брагин прокомментировал обмен защитника Динара Хафизуллина на форварда Михаила Воробьёва.
«Появилась новость, что Хафизуллина поменяли на Михаила Воробьёва из «Салавата». Центральный нападающий, я его прекрасно знаю, у него хороший потенциал. Но в первую очередь хотел бы поблагодарить Динара за многолетний труд в СКА. Он настоящий мужик, желаю ему хорошей дальнейшей карьеры», – передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Напомним, что ранее петербургский СКА и уфимский «Салават Юлаев» произвели обмен игроками, в результате которого в Уфу отправился защитник Динар Хафизуллин, в обратном направлении последовал нападающий Михаил Воробьёв.
Новость по темеСКА обменял Хафизуллина в «Салават» на Михаила Воробьёва
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