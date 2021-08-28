СКА обменял Хафизуллина в «Салават» на Михаила Воробьёва

Петербургский СКА и уфимский «Салават Юлаев» произвели обмен игроками, в результате которого в Уфу отправился защитник Динар Хафизуллин, в обратном направлении последовал нападающий Михаил Воробьёв, сообщает официальный сайт СКА.



Динар Хафизуллин в прошедшем сезоне по ходу регулярного первенства провёл за СКА 41 матч, забил один гол и отдал пять результативных передач. В плей-офф защитник провёл 16 встреч и отдал две результативные передачи. Защитник выступал за СКА с сезона-2013/2014. Ранее хоккеист играл за подольский «Витязь».

Воробьёв в прошедшем сезоне провёл 33 матча в регулярном чемпионате и набрал 12 очков: забросил пять шайб и отдал восемь результативных передач.

Напомним, новый сезон КХЛ начнётся 1 сентября матчем «Авангард» – ЦСКА.