Сборная России уступила Швейцарии в четвертьфинале ЖЧМ-2021, ведя 2:0 после 2-го периода

В Калгари (Канада) на стадионе «УинСпорт-Арена» состоялся четвертьфинальный матч чемпионата мира — 2021 по хоккею между женскими сборными России и Швейцарии. Встреча завершилась победой швейцарской команды в овертайме со счётом 2:3 (0:2, 0:0, 2:0, 1:0).
На 2-й минуте россиянки открыли счёт: Елизавета Роднова отличилась с передач Алины Ганеевой и Фанузы Кадировой, а на 9-й Илона Маркова увеличила преимущество российской команды после ассистов Вероники Коржаковой и Елизаветы Родновой.
На 50-й минуте швейцарки отыграли одну шайбу – Эвелина Разелли забросила после передач Доминик Рюэгг и Ноэми Рихнер, а на 58-й минуте при игре в большинстве Швейцария сняла голкипера и забросила шайбу – отличилась Фоби Штенц.
Решающую шайбу швейцарки забросили за три минуты до конца овертайма.
Сегодня, 28 августа, в чешском Годонине сборные России и Финляндии встречались друг с другом в рамках Турнира четырёх матчей. Финны одержали победу со счётом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).
- 28 августа 2021
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