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Сборная России уступила Швейцарии в четвертьфинале ЖЧМ-2021, ведя 2:0 после 2-го периода

Сборная России уступила Швейцарии в четвертьфинале ЖЧМ-2021, ведя 2:0 после 2-го периода
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В Калгари (Канада) на стадионе «УинСпорт-Арена» состоялся четвертьфинальный матч чемпионата мира — 2021 по хоккею между женскими сборными России и Швейцарии. Встреча завершилась победой швейцарской команды в овертайме со счётом 2:3 (0:2, 0:0, 2:0, 1:0).

На 2-й минуте россиянки открыли счёт: Елизавета Роднова отличилась с передач Алины Ганеевой и Фанузы Кадировой, а на 9-й Илона Маркова увеличила преимущество российской команды после ассистов Вероники Коржаковой и Елизаветы Родновой.

На 50-й минуте швейцарки отыграли одну шайбу – Эвелина Разелли забросила после передач Доминик Рюэгг и Ноэми Рихнер, а на 58-й минуте при игре в большинстве Швейцария сняла голкипера и забросила шайбу – отличилась Фоби Штенц.

Решающую шайбу швейцарки забросили за три минуты до конца овертайма.

ЧМ-2021 (ж). 1/4 финала
28 августа 2021, суббота. 19:00 МСК
Россия
Окончен
2 : 3
ОТ
Швейцария
1:0 Роднова (Ганеева, Кадирова) – 01:18' (5x5)   2:0 Маркова (Коржакова, Роднова) – 08:32' (5x5)   2:1 Разелли (Рюэгг, Рихнер) – 49:30' (5x5)   2:2 Штенц (Кристен) – 57:44' (6x4)   2:3 Циммерман (Леман) – 65:29' (3x3)

Сегодня, 28 августа, в чешском Годонине сборные России и Финляндии встречались друг с другом в рамках Турнира четырёх матчей. Финны одержали победу со счётом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).

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