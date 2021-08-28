Молодёжная сборная России обыграла Чехию в третьем матче на Турнире четырёх наций

Сегодня, 28 августа, в чешском Годонине на «Арене имени Вацлава Недомански» молодёжные сборные России и Чехии встречались друг с другом в рамках Турнира четырёх матчей. Россияне одержали победу со счётом 4:3 (1:0, 1:2, 2:1).
На 14-й минуте Иван Дидковский в большинстве открыл счёт в матче с передачи Шакира Мухамадуллина. На 33-й Павел Тютнев увеличил преимущество россиян после ассиста Кирилла Кадышева, а на 33-й чехи отыграли одну шайбу благодаря голу Михала Гута после передачи Якуба Конечны. На 39-й минуте Чехия сравняла счёт усилиями Ивана Ивана, которому ассистировали Лукаш Паер и Томаш Хлубна, а на 45-й чехи впервые вышли вперёд после гола Лукаша Стеглика.
На 52-й минуте Никита Смирнов сделал счёт равным после передачи Василия Пономарёва, а на 59-й в большинстве Павел Тютнев принёс России победу. Ему ассистировал Мухамадуллин.
Чешский этап Турнира четырёх наций проходит в чешском Годонине. В соревновании, являющимся этапом подготовки к молодёжному чемпионату мира, помимо России, принимают участие сборные Чехии, Швеции и Финляндии.
- 28 августа 2021
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