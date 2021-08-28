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Кудашов: «Динамо» много вещей проверило и посмотрело на турнире: где готовы, а где — нет

Кудашов: «Динамо» много вещей проверило и посмотрело на турнире: где готовы, а где — нет
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвёл итоги финала с «Куньлунь Ред Стар» на Кубке Мэра Москвы.

«Выиграли и голов много забили, поэтому хорошо. Были моменты, которые не понравились. Очень много вещей проверили и посмотрели на этом турнире: где готовы, а где — нет. Начинаем думать о сезоне.

Клинкхаммер? Он прилетел день назад, поэтому мы даже его игру пока не будем оценивать. Наша задача на сегодня была — дать ему почувствовать игровое время. Может ли он стать партнером для Шипачева и Галиева? У нас им любой может стать. Без исключений.

О’Делл много пропустил, не рисковали ли когда подписывали? Мы анализировали каждую кандидатуру. Знали его потенциал, в каком он состоянии — риск есть с любым игроком. Но мы были уверены в том, что там нужен именно такой хоккеист. Нашивка «А» — это показатель? Нет, у нас, на самом деле, постоянно менялись и ассистенты, и капитан на предсезонке.

Предсезонка планово прошла, её даже оценивать пока не надо: были цикличности, нагрузки», – цитирует Кудашова официальный сайт клуба.

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