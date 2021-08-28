Тренер «Северстали» Разин: до ребят дошло, как надо играть, что надо делать

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин поделился мнением о победе над «Сочи» (3:0) на турнире имени Пучкова.
«Вчера и сегодня дали сыграть основным игрокам по одной игре. Вчера играли одни ребята из основного состава, сегодня – другие. Две игры сыграли ближайший резерв, молодёжь.
После неудачной игры с «Авангардом» провели собрание. До ребят дошло, как надо играть, что надо делать. Из чего вылилась сегодняшняя сухая победа. Помогли вратарю – очень много шайб поймали на себя, сыграли дисциплинированно, хотя в третьем периоде было много удалений. Но выстояли.
Идёт предсезонная подготовка, результат не важен. Важна сама игра, которую хочется найти и не потерять до чемпионата. Эти две победы порадовали не то что двумя очками или победами, а именно правильными действиями команды. Правильными действиями ребят на команду, чего мы и добиваемся», – цитирует Разина официальный сайт клуба.
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