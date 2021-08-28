О'Делл: думаю, к сезону готовы. После такой игры можно начинать сезон хоть завтра

Нападающий московского «Динамо» Эрик О’Делл подвёл итоги предсезонных сборов.



«Хорошая командная работа, мы начали довольно мощно, каждая пятёрка выкладывалась. Получилась очень хорошая игра в исполнении нашей команды.



Думаю, готовы к сезону, после такой игры можно начинать сезон хоть завтра. Ещё один шаг в правильном направлении, чтобы приблизиться к качественной игре и показывать очень хороший хоккей.



Сложно ли было набрать форму? Нет, у нас была отличная и непростая предсезонная подготовка, чтобы набрать нужные кондиции. Ничего нового, просто упорно трудился летом.



Значит ли что-то, что меня сделали ассистентом капитана? Да, на предсезонной подготовке они дали мне нашивку помощника капитана. Я становлюсь старше, активно поддерживаю всех на скамейке и подсказываю, выкладываюсь в нападении. И молодые ребята в нашей команде смотрят на нас, поэтому стараюсь быть примером для них.



Конечно, рад, что в команде ещё один канадец появился, думаю, он нам очень поможет, он сильный, габаритный хоккеист, который не помешает нашей команде. Сегодня вы сами видели, насколько он эффективен. Думаю, он будет одним из ключевых игроков в «Динамо».



Звено с Линдбергом? Во время предсезонки у нас зародилась некая «химия», надеюсь, мы продолжим играть вместе и будем улучшать взаимодействие на льду. Почти в каждом матче у нас получалось забивать, это хорошо, теперь нужно продолжать в том же духе уже в сезоне. Наконец я здоров и у меня нет никаких травм. Чувствую себя на все 100. Могу работать в полную силу и наслаждаться игрой», – цитирует О’Делла официальный сайт бело-голубых.