Главный тренер женской сборной России прокомментировал поражение от Швейцарии на ЖЧМ

Главный тренер женской сборной России Евгений Бобарико прокомментировал поражение от Швейцарии в четвертьфинале женского чемпионата мира (2:3, ОТ).

«Мы очень серьёзно настраивались, просматривали все игры соперника, показывали команде их сильные и слабые стороны. Готовились к серьёзной борьбе.

Маркова – Коржакова – Роднова? Мы это сочетание наигрывали на сборах и оно неплохо выглядело. К тому же, мы хотели вернуться к связке, которая у нас выступала уже давно: Павлова – Сосина – Вафина.



То, что происходило в раздевалке – останется в раздевалке. На повышенных тонах мы не разговаривали, это взрослые девушки. Просто в очередной раз объяснили, что только игровая дисциплина и выполнение игрового задания приносит положительный результат. Здесь было всего две помарки и мы получили два гола.

Первый период мы провели достойно, хорошо сыграли и могли ещё реализовывать свои моменты. Начиная со второго отрезка матча, мы думали, что игра всё так же будет продолжаться под нашу диктовку, хотя предупреждали и настраивали девушек на серьёзную борьбу. Очень много стали привозить шайбу в свою зону, потом вроде игру исправили. Пропустили один гол, затем опять выровняли матч, играли спокойно. А потом посыпались ненужные удаления, психологические моменты.

Мы очень хотели выиграть всей командой, все рвались в бой. Всё дело в психологии, в голове. Нужно с первых и до последних минут играть уверенно, показывать максимум, на который ты способен на данный момент.

Такие матчи, во-первых, не только закаляют характер команды, мы должны через это пройти и с честью выйти из сложившейся ситуации, потому что у нас впереди ещё есть матчи. Нам нужно настраиваться, биться и дальше доказывать, что мы хорошая команда, что мы умеем играть в хоккей, что девушки умеют играть в хоккей. Но психологические моменты нужно улучшать, чтобы хоккеистки ещё больше верили в свои силы, играли. Нужно показывать максимум, на который игроки способны. А способны они на многое», – цитирует Бобарико официальный сайт Женской хоккейной лиги.