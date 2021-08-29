Канада всухую разгромила Германию в 1/4 финала ЖЧМ-2021
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В Калгари (Канада) на стадионе «УинСпорт-Арена» состоялась четвертьфинальная встреча женского чемпионата мира — 2021 между сборными Канады и Германии, которая завершилась разгромной победой со счётом 7:0 в исполнении «кленовых листьев».
В составе Канады дублем отметилась Натали Спунер, ещё по шайбе на счету Эштон Белл, Брианны Дженнер, Мари-Филип Пулен, Мелоди Дауст и Сары Филье.
Защищавшая ворота сборной Канады Эмеранс Машмейер за всю игру отразила лишь три броска. В створ ворот сборной Германии был нанесён 51 бросок.
Ранее на стадии 1/4 финала Россия уступила команде Швейцарии в овертайме (2:3), а Япония с разгромным счётом проиграла США (2:10). В заключительном четвертьфинальном матче встретятся сборные Финляндии и Чехии.
ЧМ-2021 (ж). 1/4 финала
29 августа 2021, воскресенье. 02:00 МСК
Канада
Окончен
7 : 0
Германия
1:0 Белл (Дауст) – 01:29' (5x5) 2:0 Спунер (Филье) – 03:54' (5x5) 3:0 Дженнер (Дауст) – 15:47' (5x5) 4:0 Спунер (Шелтон, Белл) – 28:01' (5x5) 5:0 Пулен (Бак) – 35:31' (5x5) 6:0 Дауст (Пулен) – 43:10' (5x4) 7:0 Филье (Спунер) – 53:34' (5x5)
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