Канада всухую разгромила Германию в 1/4 финала ЖЧМ-2021

В Калгари (Канада) на стадионе «УинСпорт-Арена» состоялась четвертьфинальная встреча женского чемпионата мира — 2021 между сборными Канады и Германии, которая завершилась разгромной победой со счётом 7:0 в исполнении «кленовых листьев».

В составе Канады дублем отметилась Натали Спунер, ещё по шайбе на счету Эштон Белл, Брианны Дженнер, Мари-Филип Пулен, Мелоди Дауст и Сары Филье.

Защищавшая ворота сборной Канады Эмеранс Машмейер за всю игру отразила лишь три броска. В створ ворот сборной Германии был нанесён 51 бросок.

Ранее на стадии 1/4 финала Россия уступила команде Швейцарии в овертайме (2:3), а Япония с разгромным счётом проиграла США (2:10). В заключительном четвертьфинальном матче встретятся сборные Финляндии и Чехии.