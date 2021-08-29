Женская сборная Финляндии обыграла Чехию в четвертьфинале ЖЧМ

Сегодня, 29 августа, В Калгари (Канада) на стадионе «УинСпорт-Арена» состоялась заключительная четвертьфинальная встреча чемпионата мира — 2021 по хоккею между женскими сборными Финляндии и Чехии. Встреча завершилась победой финской команды со счётом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0).



На 36-й минуте единственную шайбу забросила Санни Ванханен.

Ранее на стадии 1/4 финала Россия уступила команде Швейцарии в овертайме (2:3), ведя после второго периода со счётом 2:0, Япония с разгромным счётом проиграла США (2:10), а Германия крупно уступила Канаде (0:7).

Таким образом, в полуфинале турнира сборная Канады встретится с командой Швейцарии 30 августа, на следующий день США и Финляндия разыграют вторую путёвку в финал.