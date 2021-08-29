Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Женская сборная Финляндии обыграла Чехию в четвертьфинале ЖЧМ

Женская сборная Финляндии обыграла Чехию в четвертьфинале ЖЧМ
Комментарии

Сегодня, 29 августа, В Калгари (Канада) на стадионе «УинСпорт-Арена» состоялась заключительная четвертьфинальная встреча чемпионата мира — 2021 по хоккею между женскими сборными Финляндии и Чехии. Встреча завершилась победой финской команды со счётом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0).

На 36-й минуте единственную шайбу забросила Санни Ванханен.

ЧМ-2021 (ж). 1/4 финала
29 августа 2021, воскресенье. 05:30 МСК
Финляндия
Окончен
1 : 0
Чехия
1:0 Ванханен – 35:01' (5x5)

Ранее на стадии 1/4 финала Россия уступила команде Швейцарии в овертайме (2:3), ведя после второго периода со счётом 2:0, Япония с разгромным счётом проиграла США (2:10), а Германия крупно уступила Канаде (0:7).

Таким образом, в полуфинале турнира сборная Канады встретится с командой Швейцарии 30 августа, на следующий день США и Финляндия разыграют вторую путёвку в финал.

Новость по теме
Сборная России уступила Швейцарии в четвертьфинале ЖЧМ-2021, ведя 2:0 после 2-го периода
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021