Ларионов: начинают проявляться ростки той игры, которую мы хотим видеть

Главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов подвёл итоги матча с Чехией (4:3) в рамках Турнира четырех наций.



«Спасибо организаторам турнира — собрали нас в замечательном городе, всем удалось показать хороший хоккей. Сегодняшний матч украсил турнир: в нём была интрига, мастерство, курьёзные моменты. Наш вратарь Егор Гуськов сегодня забил первый гол за сборную. Правда, в свои ворота. Мы с юмором поздравили его в раздевалке с этим событием.



А если серьёзно, то все ребята играли с правильным настроем — друг на друга, держали шайбу. При виде такого хоккея появляется чувство ностальгии.



Порадовало, что ребята услышали то, о чём мы им говорили — умный хоккей нравится зрителям и приносит результат. В трудный момент парни продолжали делать своё дело, и это привело к хорошим голам. Проявили характер, не дрогнули, когда горели 2:3. Начинают проявляться ростки той игры, которую мы хотим видеть.



Не хватало Даниила Кузьмина сегодня, он вчера получил травму руки в первом периоде, но провёл выдающуюся игру. Мы просмотрели много игроков, и сейчас нам нужно время, чтобы проанализировать полученную информацию.



Сейчас будем следить за ребятами в их клубах, а в ноябре нас ожидают два турнира, после которых сможем быть уверенными в составе на 85 процентов. Но видим скелет этой команды уже сейчас», – цитирует Ларионова сайт ФХР.

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