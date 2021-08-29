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«Нефтехимик» подписал полноценные контракты с тремя хоккеистами

«Нефтехимик» подписал полноценные контракты с тремя хоккеистами
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«Нефтехимик» подписал контракты с защитником Иваном Глазковым, а также нападающими Александром Беляевым и Егором Поповым, сообщает официальный сайт клуба. Ранее игроки были на просмотровых соглашениях.

Глазков является воспитанником новосибирской «Сибири». В КХЛ в его активе 121 матч при 26 (4+22) набранных очках. В прошедшем сезоне он выступал в ВХЛ в составе тольяттинской «Лады».

Форвард Беляев перешёл в »Нефтехимик» из «Ижстали» за которую выступал в прошедшем регулярном чемпионате ВХЛ. Всего за карьеру в активе Александра 127 игр в Высшей лиге и 22 (8+14) балла за результативность.

Центрфорвард Попов пришел в «Нефтехимик» из тюменского «Рубина». На его счету в 62 матча регулярного чемпионата и Кубка Петрова 55 (18+37) очков.

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