Р. Ротенберг: наша основная цель — 10-е золото Олимпиады
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Вице-президент СКА Роман Ротенберг рассказал о настрое на Олимпийские игры, которые пройдут в Пекине (Китай) в 2022 году.
«Это особенный год. Мы выиграли Олимпиаду в Корее. Мы шли к этому 26 лет, впервые выиграли олимпийское золото спустя этот срок и делаем всё возможное, чтобы повторить этот успех в Китае.
Олимпиада уже совсем скоро, и наша основная цель — выиграть 10-е золото и обойти всех конкурентов. Думаю, что у нас всё есть для этого. Мы к этому стремимся», – передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
Напомним, на время Олимпиады сезон-2021/2022 КХЛ будет приостановлен. Новый чемпионат начнётся 1 сентября матчем, где действующий обладатель Кубка Гагарина «Авангард» встретится с финалистом — ЦСКА.
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