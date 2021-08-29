Р. Ротенберг: наша основная цель — 10-е золото Олимпиады

Вице-президент СКА Роман Ротенберг рассказал о настрое на Олимпийские игры, которые пройдут в Пекине (Китай) в 2022 году.



«Это особенный год. Мы выиграли Олимпиаду в Корее. Мы шли к этому 26 лет, впервые выиграли олимпийское золото спустя этот срок и делаем всё возможное, чтобы повторить этот успех в Китае.

Олимпиада уже совсем скоро, и наша основная цель — выиграть 10-е золото и обойти всех конкурентов. Думаю, что у нас всё есть для этого. Мы к этому стремимся», – передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Напомним, на время Олимпиады сезон-2021/2022 КХЛ будет приостановлен. Новый чемпионат начнётся 1 сентября матчем, где действующий обладатель Кубка Гагарина «Авангард» встретится с финалистом — ЦСКА.