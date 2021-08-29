ЦСКА расторг контракт со старшим тренером Юшкевичем

ЦСКА на официальном сайте объявил о расторжении контракта со старшим тренером команды Дмитрием Юшкевичем. Сообщается, что соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон. Юшкевич покинул клуб по семейным обстоятельствам.

«Начальник скаутской службы клуба Алексей Трощинский временно будет совмещать свои обязанности с работой в тренерском штабе ЦСКА, отвечая за организацию обороны команды.



Клуб благодарит Дмитрия Юшкевича за работу и желает успехов в дальнейшей карьере», – написала пресс-служба армейцев на сайте команды.

Напомним, что Юшкевич пришел в клуб в 2017 году одновременно с Игорем Никитиным.



В межсезонье Игорь Никитин покинул армейский клуб, а на пост главного тренера был назначен Сергей Фёдоров.