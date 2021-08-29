Брагин: постараемся реанимировать Воробьёва

Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал подписание контракта с форвардом Михаилом Воробьёвым.
«Победа в турнире имени Пучкова – приятный бонус. Но самое главное, что команда находится в неплохом тонусе в плане как физики, так и психологии. Поэтому откроем сезон с надеждой.
Мичков – игрок с характером, думаю, у него хорошее будущее. Конечно, будем аккуратно подводить его к составу. Он может ходить по всей вертикали клуба, но мы будем отслеживать его физическое состояние.
Постараемся реанимировать Воробьёва. Я прекрасно знаю, на что он способен. Будем использовать его лучшие качества. Важно, что это российский центр.
Сравнить нынешнее поколение молодёжи в СКА с поколением Тарасенко и Кузнецова? Пока рано что-то говорить, но это хорошее, обнадёживающее поколение. Они чувствуют серьёзные цели и задачи и, самое главное, идут к ним», – передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
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