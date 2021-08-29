Журналист NBC Sports: вероятно, Тарасенко начнёт сезон в составе «Сент-Луиса»

Журналист NBC Sports Адам Гретц поделился информацией о возможном обмене форварда «Сент-Луис Блюз» Владимира Тарасенко.



«Тарасенко запросил обмен в межсезонье. Но он до сих пор остаётся в клубе. Вариант с обменом остаётся сложным, потому что Тарасенко по-прежнему должны заплатить большую сумму в течение следующих двух лет, а его результативность упала в последние два сезона, в которые он получал травмы. Никто не знает наверняка, какого игрока получит.



Так что, вероятно, на Тарасенко, который всего два года назад был одним из самых опасных нападающих в лиге, нет большого спроса.



Возможно, «Блюз» начнут сезон с ним в составе, что может быть не самым худшим вариантом.



Это по-прежнему Владимир Тарасенко, и, если он здоров, он всё ещё может внести свой вклад и, возможно, восстановить свою рыночную стоимость», – сообщил Гретц.



Напомним, у Тарасенко осталось два года по действующему контракту с «Блюз» с зарплатой $ 7,5 млн. Ранее сообщалось о желании российского нападающего сменить клуб. В нём был заинтересован целый ряд команд, в том числе и «Сиэтл», который мог взять незащищённого хоккеиста на драфте расширения.

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