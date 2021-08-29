Журналист NBC Sports: вероятно, Тарасенко начнёт сезон в составе «Сент-Луиса»

Журналист NBC Sports Адам Гретц поделился информацией о возможном обмене форварда «Сент-Луис Блюз» Владимира Тарасенко.
«Тарасенко запросил обмен в межсезонье. Но он до сих пор остаётся в клубе. Вариант с обменом остаётся сложным, потому что Тарасенко по-прежнему должны заплатить большую сумму в течение следующих двух лет, а его результативность упала в последние два сезона, в которые он получал травмы. Никто не знает наверняка, какого игрока получит.
Так что, вероятно, на Тарасенко, который всего два года назад был одним из самых опасных нападающих в лиге, нет большого спроса.
Возможно, «Блюз» начнут сезон с ним в составе, что может быть не самым худшим вариантом.
Это по-прежнему Владимир Тарасенко, и, если он здоров, он всё ещё может внести свой вклад и, возможно, восстановить свою рыночную стоимость», – сообщил Гретц.
Напомним, у Тарасенко осталось два года по действующему контракту с «Блюз» с зарплатой $ 7,5 млн. Ранее сообщалось о желании российского нападающего сменить клуб. В нём был заинтересован целый ряд команд, в том числе и «Сиэтл», который мог взять незащищённого хоккеиста на драфте расширения.
- 29 августа 2021
-
16:17
-
15:20
-
15:12
-
14:04
-
13:57
-
13:54
-
13:34
-
13:27
-
12:45
-
12:21
-
12:12
-
12:03
-
10:45
-
09:31
-
09:15
-
09:00
-
08:58
-
08:41
-
08:22
-
04:18
-
03:01
-
00:04
- 28 августа 2021
-
23:55
-
23:40
-
23:20
-
23:00
-
22:38
-
22:19
-
22:00
-
21:38
-
21:34
-
21:30
-
21:12
-
21:09
-
21:07