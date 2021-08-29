Буше: цель «Локомотива» на предстоящий сезон очевидна — Кубок Гагарина

Нападающий «Локомотива» Рид Буше прокомментировал причины перехода из «Авангарда», а также поделился главной целью на предстоящий сезон КХЛ.



«В конечном счёте я и моя семья сделали выбор в пользу более выгодных финансовых условий. В мои годы надо думать о будущем.



Мне сделали в «Авангарде» хорошее предложение на улучшенных условиях, но мой пример показывает, как работает потолок зарплат. Клуб сделал всё что мог. Было бы неплохо остаться в команде, где мне нравилось. Однако вариант с «Локомотивом» в финансовом плане оказался лучше.



Удивило, что сразу столько игроков покинуло «Авангард» после чемпионского сезона? Не стоит искать в произошедшем какие-то тайные моменты. У множества игроков истекали контракты. Каждый принимает решение сменить команду по своим причинам. Но в случае с «Авангардом» дело точно не в самом клубе. Это классная организация, где всё делалось на лучшем уровне. Имею в виду и менеджмент, и тренерский штаб, и условия для игроков.



Первый матч с «Авангардом» и Бобом Хартли станет обычным? Точно нет. С одной стороны, эта встреча будет немного странной, поскольку придётся играть со своими недавними партнёрами и главным тренером. С другой, с прошлым сезоном у меня связано столько приятных воспоминаний и осталось много друзей. Скучно не будет.



Цель «Локомотива» очевидна — Кубок. Мне очень комфортно в клубе. Новые партнёры и обслуживающий персонал делают мою адаптацию гораздо легче. Ярославль не самый огромный город. Всего там я посмотреть ещё не успел. Но первые впечатления хорошие, ведь мой родной город тоже небольшой. Не хочу ничего сказать плохого про Балашиху. Рядом была Москва с массой ресторанов, интересных мест и всего остального. В Ярославле спокойнее и тоже есть где хорошо провести время. Иностранцам созданы отличные условия на базе. Думаю, для моей семьи и детей Ярославль будет отличным местом», — приводит слова Буше «Спорт-экспресс».