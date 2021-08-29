Хафизуллин — об обмене в «Салават»: это не стало сюрпризом, я был поставлен в известность

Защитник «Салавата Юлаева» Динар Хафизуллин прокомментировал свой обмен из СКА.
«Главное сейчас – приносить пользу. Я готов играть везде, где меня поставят. В принципе, отреагировал положительно на переход. Для меня не было это сюрпризом, я был поставлен в известность.
У меня был запрет на обмен, так получается, что последнее слово было за мной. Был выбор из двух-трёх команд. В итоге после непродолжительного времени принял решение, что буду переходить в «Салават Юлаев».
Уфа мне всегда нравилась и как команда, и как город. Всегда интересно начинать что-то новое. Грустно прощаться с Петербургом, провёл здесь восемь сезонов. Было всё супер: выигрывали и проигрывали вместе. Но такова жизнь. Сейчас всё начинается по-новому: новая команда, новые цели, новые задачи. В принципе, задачи остаются те же самые, просто с новыми людьми», – цитирует Хафизуллина официальный сайт клуба.
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