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Загитова забросила шайбу с передачи Р. Ротенберга в благотворительном матче СКА

Загитова забросила шайбу с передачи Р. Ротенберга в благотворительном матче СКА
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова сыграла в хоккей.

Фигуристка отметилась заброшенной шайбой в благотворительном матче СКА с участием игроков, штаба и руководства СКА после презентации команды. Загитова открыла счёт с передачи генерального директора клуба Романа Ротенберга. Видео с забитой фигуристкой шайбой доступно по ссылке.

«В этом году матч носит название «Вместе победим!» и речь не только о спортивных успехах, но и о победе над пандемией», — сообщает официальная страница клуба во «ВКонтакте».

Напомним, новый сезон Континентальной хоккейной лиги начинается 1 сентября матчем за Кубок Открытия между «Авангардом» и ЦСКА. СКА первую встречу проведёт 2 сентября в гостях с «Северсталью».

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