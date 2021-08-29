«Баффало» и Айкел снова не смогли договориться о методе лечения травмы игрока

Капитан «Баффало Сэйбрз» Джек Айкел провёл новую встречу с руководством клуба по поводу методов лечения травмы.
Как сообщает Sportsnet, на ней также присутствовали представители лиги, профсоюза игроков и несколько врачей. Айкел и «Сэйбрз» снова не смогли договориться о методах лечения травмы: хоккеист склоняется к операции, к которой врачи «Баффало» относятся скептически, так как до сих пор её не применяли в хоккее. Клуб предпочитает консервативный подход: отдых и реабилитация.
Напомним, контракт 24-летнего американца с «Сэйбрз» с кэпхитом $ 10 млн рассчитан ещё на пять сезонов. C 2022 года в силу вступает пункт о запрете на перемещения.
Айкел пропустил последние 33 игры минувшего сезона из-за травмы шеи. В регулярном чемпионате — 2020/2021 Национальной хоккейной лиги 24-летний форвард провёл 21 матч и набрал 18 очков: забросил две шайбы и отдал 16 результативных передач.
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