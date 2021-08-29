Дания впервые в истории вышла на Олимпийские игры по хоккею, одержав победу над Норвегией
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Сборная Дании впервые в истории сыграет на олимпийском хоккейном турнире.
Датская команда в матче третьего тура оказалась сильнее Норвегии со счётом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0). Встреча проходила в Осло на стадионе «Йордал Амфи».
Первую шайбу в игре на 38-й минуте забросил нападающий сборной Дании Фредерик Сторм. Ассистентами выступили Маркус Лауридсен и Йоахим Блихфельд. Вторую и заключительную шайбу забил на 57-й минуте форвард Николай Элерс. Автор голевой передачи — Франс Нильсен.
Сборная Дании одержала три победы в группе и вышла на Олимпиаду-2022. Помимо Норвегии, подопечные Хайнца Элерса обыграли Словению (4:3) и Южную Корею (11:1).
Напомним, зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай).
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