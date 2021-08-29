Клинкхаммер: свою роль в «Динамо» уже знаю, теперь нужно время для адаптации

Нападающий московского «Динамо» Роб Клинкхаммер прокомментировал переход из минского «Динамо», вопрос о завершении карьеры и ожиданиях от нового сезона.



«Как ребята встретили? Отлично, к тому же был знаком уже с 5-6 ребятами из команды точно, это упростило знакомство с новой командой. Все отнеслись ко мне с повышенным вниманием, показывали, объясняли, многие ребята приходили на помощь с переводом. В общем, отличная команда.



В «Динамо» сейчас играет несколько хоккеистов, с кем выигрывал Кубок Гагарина? Да, с Галиевым и Педаном, надеюсь, возьмём его и в следующем сезоне, с О’Деллом играли на Олимпиаде за Канаду, а с Войновым в «Авангарде». Очень много знакомых лиц, и, как уже сказал, это здорово играть с ребятами, с которыми становился чемпионом, это особые отношения, поэтому очень рад видеть их вновь и быть в одной команде.



Не думал о завершении карьеры? Нет, ещё не время, я всё ещё люблю игру, люблю соревноваться, и так из года в год. Да, у меня сейчас молодая семья, и переезжать из одного в другое место становится сложнее, но и их всё пока устраивает. Поэтому продолжаю играть и буду получать удовольствие от каждого матча в грядущем сезоне.



От нового сезона жду много командных побед. Пока ещё не провёл с командой ни одной тренировки, нужно провести хотя бы парочку, так как давно не катался, а сегодня сразу же вышел играть. Я нахожусь в Москве всего 48 часов, сейчас нужно перестроиться под новый часовой пояс, это занимает обычно около 10 дней. Нужно просто привыкнуть к ребятам, понять систему, понять, в каком звене играть, с кем меня видят. Свою роль в команде уже знаю, за что благодарен тренерскому штабу, который всё объяснил. Теперь нужно время, чтобы встроиться в команду, адаптироваться, перестроиться под новую тактику — и всё будет хорошо», — приводит слова Клинкхаммера официальный сайт «Динамо».