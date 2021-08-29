Определены все участники Олимпийских игр 2022 года по хоккею

Сегодня, 29 августа, завершился финальный отборочный этап на Олимпийские игры 2022 года.



Победителем группы А, матчи которой проходили в Братиславе, стала сборная Словакии, набравшая в группе 9 очков. По 3 балла в этой группе набрали Беларусь, Австрия и Польша. Таким образом, словаки сыграют на Играх-2022.



Из группы В, игры которой прошли в Риге, на Олимпиаду отправляется команда Латвии. Подопечные Харийса Витолиньша сумели одержать 3 победы и опередить сборные Франции, Венгрии и Италии.



В группе С первое место заняла Дания, сумевшая попасть на Олимпийские игры впервые в истории. Датчане опередили Норвегию, Словению и Южную Корею.



Таким образом, на олимпийском хоккейном турнире сыграют следующие сборные:



1. Канада;

2. Россия;

3. Швеция;

4. Финляндия;

5. США;

6. Чехия;

7. Германия;

8. Швейцария;

9. Китай;

10. Словакия;

11. Дания;

12. Латвия.



Напомним, Олимпиада пройдёт с 4 по 20 февраля в Пекине (Китай).