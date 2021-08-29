Определены все участники Олимпийских игр 2022 года по хоккею

Сегодня, 29 августа, завершился финальный отборочный этап на Олимпийские игры 2022 года.
Победителем группы А, матчи которой проходили в Братиславе, стала сборная Словакии, набравшая в группе 9 очков. По 3 балла в этой группе набрали Беларусь, Австрия и Польша. Таким образом, словаки сыграют на Играх-2022.
Из группы В, игры которой прошли в Риге, на Олимпиаду отправляется команда Латвии. Подопечные Харийса Витолиньша сумели одержать 3 победы и опередить сборные Франции, Венгрии и Италии.
В группе С первое место заняла Дания, сумевшая попасть на Олимпийские игры впервые в истории. Датчане опередили Норвегию, Словению и Южную Корею.
Таким образом, на олимпийском хоккейном турнире сыграют следующие сборные:
1. Канада;
2. Россия;
3. Швеция;
4. Финляндия;
5. США;
6. Чехия;
7. Германия;
8. Швейцария;
9. Китай;
10. Словакия;
11. Дания;
12. Латвия.
Напомним, Олимпиада пройдёт с 4 по 20 февраля в Пекине (Китай).
- 29 августа 2021
-
21:22
-
21:13
-
21:03
-
20:55
-
20:39
-
20:28
-
19:29
-
19:17
-
18:58
-
18:37
-
18:19
-
17:37
-
17:26
-
17:09
-
16:58
-
16:39
-
16:17
-
15:20
-
15:12
-
14:04
-
13:57
-
13:54
-
13:34
-
13:27
-
12:45
-
12:21
-
12:12
-
12:03
-
10:45
-
09:31
-
09:15
-
09:00
-
08:58
-
08:41
-
08:22