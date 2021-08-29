Сборная России по хоккею сыграет на Олимпиаде в одной группе с Чехией, Швейцарией и Данией

Сегодня, 29 августа, определились последние участники олимпийского хоккейного турнира.



Таким образом, стали известны полные составы групп. Сборная России сыграет в группе В с командами Чехии, Швейцарии и Дании.



Напомним, Олимпийские игры пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля 2022 года.



На Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) победителями хоккейного турнира стали российские хоккеисты, которые в финальном матче в овертайме обыграли сборную Германии со счётом 4:3.



Игроки НХЛ принимали участие в Олимпийских играх с 1998 по 2014 год. На Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане лига отказалась останавливать сезон и отпускать игроков в национальные команды. В настоящий момент официального подтверждения участия в Играх 2022 года хоккеистов из НХЛ не имеется.