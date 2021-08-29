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Стал известен состав групп на олимпийском хоккейном турнире 2022 года

Стал известен состав групп на олимпийском хоккейном турнире 2022 года
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Сегодня, 29 августа, определились последние участники хоккейного турнира зимних Олимпийских игр 2022 года.

В группе А сыграют сборные Канады, США, Германии, а также хозяева соревнований — Китай. В группе В встретятся Россия, Чехия, Швейцария и победитель одной из квалификационных групп — Дания. В группу С, помимо Финляндии и Швеции, попали два участника отборочных матчей — Словакия и Латвия.

Отметим, что состав групп определялся на основе рейтинга ИИХФ.

Напомним, Олимпийские игры пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля 2022 года. На Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) победителями хоккейного турнира стали российские хоккеисты, которые в финальном матче в овертайме обыграли сборную Германии со счётом 4:3.

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