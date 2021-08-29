Стал известен состав групп на олимпийском хоккейном турнире 2022 года

Сегодня, 29 августа, определились последние участники хоккейного турнира зимних Олимпийских игр 2022 года.



В группе А сыграют сборные Канады, США, Германии, а также хозяева соревнований — Китай. В группе В встретятся Россия, Чехия, Швейцария и победитель одной из квалификационных групп — Дания. В группу С, помимо Финляндии и Швеции, попали два участника отборочных матчей — Словакия и Латвия.



Отметим, что состав групп определялся на основе рейтинга ИИХФ.



Напомним, Олимпийские игры пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля 2022 года. На Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) победителями хоккейного турнира стали российские хоккеисты, которые в финальном матче в овертайме обыграли сборную Германии со счётом 4:3.