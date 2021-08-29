«Авангард» сообщил, что привезёт Кубок Гагарина в Омск в сентябре

«Авангард» опубликовал видео в «Инстаграме», в котором сообщается о проведении онлайн-презентации команды 30 августа, а также главный тренер команды Боб Хартли рассказал о том, что Кубок Гагарина в сентябре отправится в Омск.
«Мы очень хотели приехать в Омск с Кубком в августе, но обстоятельства, связанные с ограничениями из-за пандемии коронавируса, сильнее нас. И мы постарались сделать вам другой подарок — классную онлайн-презентацию, какой ещё не было в КХЛ. 30 августа. Вечером. Не пропустите», — говорится в заявлении команды.
«Привет, друзья, привет, Омск! Ты помнишь, как мы прилетели и разделили с вами радость победы, пообещав вернуться в августе? Но продление запрета на массовые мероприятия не оставило нам шансов. Поэтому мы решили подготовить для вас презентацию, а затем отправить кубок в Омск. В середине сентября целых 10 дней вы сможете увидеть Кубок Гагарина, сфотографироваться с ним и с вашими любимыми игроками с помощью специальной технологии. Как только обстановка улучшится, мы обязательно приедем в Омск, к своей семье, и отпразднуем этот успех. Ребята, работаем!», — заявил Хартли.
- 29 августа 2021
-
22:52
-
22:12
-
22:08
-
21:45
-
21:22
-
21:13
-
21:03
-
20:55
-
20:39
-
20:28
-
19:29
-
19:17
-
18:58
-
18:37
-
18:19
-
17:37
-
17:26
-
17:09
-
16:58
-
16:39
-
16:17
-
15:20
-
15:12
-
14:04
-
13:57
-
13:54
-
13:34
-
13:27
-
12:45
-
12:21
-
12:12
-
12:03
-
10:45
-
09:31
-
09:15