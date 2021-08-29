«Авангард» сообщил, что привезёт Кубок Гагарина в Омск в сентябре

«Авангард» опубликовал видео в «Инстаграме», в котором сообщается о проведении онлайн-презентации команды 30 августа, а также главный тренер команды Боб Хартли рассказал о том, что Кубок Гагарина в сентябре отправится в Омск.



«Мы очень хотели приехать в Омск с Кубком в августе, но обстоятельства, связанные с ограничениями из-за пандемии коронавируса, сильнее нас. И мы постарались сделать вам другой подарок — классную онлайн-презентацию, какой ещё не было в КХЛ. 30 августа. Вечером. Не пропустите», — говорится в заявлении команды.



«Привет, друзья, привет, Омск! Ты помнишь, как мы прилетели и разделили с вами радость победы, пообещав вернуться в августе? Но продление запрета на массовые мероприятия не оставило нам шансов. Поэтому мы решили подготовить для вас презентацию, а затем отправить кубок в Омск. В середине сентября целых 10 дней вы сможете увидеть Кубок Гагарина, сфотографироваться с ним и с вашими любимыми игроками с помощью специальной технологии. Как только обстановка улучшится, мы обязательно приедем в Омск, к своей семье, и отпразднуем этот успех. Ребята, работаем!», — заявил Хартли.