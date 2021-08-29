Журналист ESPN: вопрос об участии игроков НХЛ в Олимпиаде будет решён на следующей неделе

Вопрос об участии игроков НХЛ в Олимпийских играх 2022 года может быть решён на следующей неделе. Об этом сообщает в «Твиттере» журналист ESPN Эмили Каплан.



«Это не окончательная информация, но все признаки указывают на то, что на следующей неделе будет принято решение, поедут ли игроки Национальной хоккейной лиги на Олимпийские игры 2022 года в Пекине или нет.



Источники, с которыми я общалась, предполагают, что соглашение между НХЛ, профсоюзом игроков, ИИХФ и Олимпийским комитетом близко, остаются только некоторые заключительные пункты», — сообщила Каплан.



Напомним, игроки НХЛ принимали участие в Олимпийских играх с 1998 по 2014 год. На Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане лига отказалась останавливать сезон и отпускать игроков в национальные команды.

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