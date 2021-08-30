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Сборная России встретится с Японией в матче за пятое место ЖЧМ-2021

Сборная России встретится с Японией в матче за пятое место ЖЧМ-2021
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Женская сборная Японии обыграла национальную команду Чехии в матче за 5-8 места чемпионата мира. Игра прошла в Калгари на стадионе «УинСпорт-Арена» и закончилась победой японок со счётом 3:2.

Сборная Японии открыла счёт в первом периоде после точного броска Ханаэ Кубо. Национальная команда Чехии ответил точным броском Алены Миллс во втором периоде. Под занавес второго периода японка Сиори Коикэ вновь вывела свою сборную вперёд. В конце третьего периода Аканэ Сига отправила третью шайбу в ворота соперников. Сборная Чехии на этот гол ответила точным броском Даниэлы Пейшовой, но избежать поражения в этой встрече не удалось.

Таким образом, японки в матче за пятое место сыграют со сборной России, которая ранее в своем матче одержала победу над национальной командой Германии со счётом 3:2.

Сборная Чехии, в свою очередь, сыграет с Германией за седьмое место.

ЧМ-2021 (ж). За 5-8 места
30 августа 2021, понедельник. 02:00 МСК
Чехия
3-й период
2 : 3
Япония
0:1 Кубо (Сига, Токо) – 13:50' (5x4)   1:1 Миллс (Тейралова, Кршижова) – 24:07' (5x5)   1:2 Коикэ – 36:24' (5x4)   1:3 Сига – 58:02' (5x5)   2:3 Пейшова (Миллс, Пршибилова) – 58:45' (5x5)
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