Сборная России встретится с Японией в матче за пятое место ЖЧМ-2021

Женская сборная Японии обыграла национальную команду Чехии в матче за 5-8 места чемпионата мира. Игра прошла в Калгари на стадионе «УинСпорт-Арена» и закончилась победой японок со счётом 3:2.

Сборная Японии открыла счёт в первом периоде после точного броска Ханаэ Кубо. Национальная команда Чехии ответил точным броском Алены Миллс во втором периоде. Под занавес второго периода японка Сиори Коикэ вновь вывела свою сборную вперёд. В конце третьего периода Аканэ Сига отправила третью шайбу в ворота соперников. Сборная Чехии на этот гол ответила точным броском Даниэлы Пейшовой, но избежать поражения в этой встрече не удалось.

Таким образом, японки в матче за пятое место сыграют со сборной России, которая ранее в своем матче одержала победу над национальной командой Германии со счётом 3:2.

Сборная Чехии, в свою очередь, сыграет с Германией за седьмое место.