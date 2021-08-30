Главный тренер женской сборной России прокомментировал победу над Германией на ЖЧМ-2021

Главный тренер женской сборной России Евгений Бобарико подвёл итоги встречи с Германией (3:2) на чемпионате мира в матче за 5-9 места.



«Насколько важен был этот матч как для тренера? Безусловно, важен. Во-первых, разыгрывается пятое место. За него тоже нужно играть и выигрывать, чтобы остаться в группе. После матча со Швейцарией было потрачено очень много эмоций и сил, психологическое состояние команды было не самое хорошее. Но на характере, на зубах именно такие матчи и выигрываются, через такие игры и создается команда.



Команда сыграла на зубах, проявила характер. Но они могут играть намного лучше. После поражения морально было сложно, но девушки проявили характер и выиграли этот матч.



Мы нацеливали команду, чтобы они после бросков сразу шли на добивание. Сыграли неплохо на пятаке, хорошо закрывали вратаря, что до этого нам не удавалось. На этом чемпионате мы очень легко пропускаем шайбы, но очень сложно забрасываем.



Сосина впервые на ЧМ оказалась в третьей пятёрке? Мы просто спрятали Ольгу, чтобы она попадала на более слабые звенья. Противник играл в три звена. Мы в третьем периоде, чтобы вырвать победу, тоже перешли на три звена. У нас все пятерки равные, все забрасывают шайбы. Как видите, и молодые девчонки сегодня забили, и защитники сегодня забили», — цитирует Бобарико сайт ЖХЛ.

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