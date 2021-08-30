«Вы скоро паранджу на всех наденете?» Тригубчак — об отказе «Ак Барса» от группы поддержки

Бывшая чирлидерша «Салавата Юлаева» Ульяна Тригубчак прокомментировала решение «Ак Барса» отказаться от группы поддержки в виде ice girls.



Ранее стало известно о том, что казанский клуб отказался от присутствия на матчах ice girls. Сообщалось, что «Ак Барс» взял курс на семейные ценности и культурный досуг.



«Шёл 21 век, мы откатывались в прошлое как могли. Вроде вот только была в Казани и хвалила их отдел маркетинга и тут такое.

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Кто не в курсе, „Ак Барс“ решил отказаться от группы поддержки. Вот цитата начальника отдела маркетинга в разговоре с бывшей руководительницей группы поддержки „Ак Барс“: „… мы посовещались и приняли в клубе новую концепцию. Она ориентирована на то, чтобы на хоккей ходили семейные пары, чтобы мужчины приходили с женами и детьми».



Доводы в разговоре были таковы, что якобы чужие жены не очень хорошо реагируют на красивых девушек. Поэтому в клубе решили отказаться от услуг группы поддержки совсем.

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Вы мне скажите одно: это что за семейные ценности такие что из-за похода на хоккей может распасться семья?

Или вы думаете, что мужчина больше не найдёт где посмотреть на других девушек? Что им теперь глаза выколоть? Или вы думаете чужие мужья не смотрят мои посты?

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Когда я была ice girl и выходила прогуляться в фойе во время перерыва, то ко мне подходили фоткаться как мужья, так и жёны. Или часто случалась вот такая ситуация: жена фоткала своего мужа со мной и… ничего ужасного не происходило! Более того часто в Директ приходили восторженные письма в духе “мы с мужем ходим на матчи посмотреть не только хоккей, но и на вас».

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Да от этого наоборот семьи становятся крепче! Сходили семьёй на хоккей, муж посмотрел на других красивых девушек, жена на тестостероновых спортсменов и все довольны.

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Уверена, что девушки из группы поддержки «Ак Барса» разучивали новые танцевальные связки к сезону, придумывали костюмы, хотели поддерживать свою родную команду, а тут к ним приходят и говорят, что они больше не нужны. Лично мне очень обидно за девушек!

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А на фоне того что происходит сейчас в Афганистане, такие решения со стороны клуба — это вообще какой-то кринж. Татарстан, а вы скоро паранджу на всех наденете?", — написала Тригубчак в «Инстаграме».