Тренер сборной Словакии: для меня было важно увидеть, что мы снова поедем на Олимпиаду

Главный тренер сборной Словакии Крэйг Рэмзи прокомментировал победу в матче с Беларусью (2:1), которая позволила завоевать путёвку на Олимпийские игры 2022 года.



«На последних двух чемпионатах мира мы должны были выиграть больше игр, чем в итоге получилось, мы проигрывали равные матчи. На этот раз в очень сложной игре мы нашли способ победить.



После гола в пустые ворота оставалось ещё две минуты до сирены, поэтому я схватил Гривика и сказал: «Убедитесь, что все знают, что осталось ещё много времени».



Для меня было очень важно стать частью этого и увидеть, что Словакия снова поедет на Олимпийские игры», – приводит слова Рэмзи официальный сайт ИИХФ.



Напомним, Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). Сборная Словакии на групповом этапе сыграет с командами Финляндии, Швеции и Латвии.