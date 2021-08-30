Московское «Динамо» сообщило о создании специального логотипа в честь 75-летия клуба

Московское «Динамо», которое в этом сезоне отметит своё 75-летие, сообщило о создании специального логотипа к этому событию, а также об изменениях на свитере.
«С чего начинался хоккей в России? В далеком 1946 году Аркадий Иванович Чернышев подарил нам самую яркую и зрелищную игру на планете Земля. Бело-голубые цвета стали настоящим символом эпох отечественного хоккея. История нашего клуба — это галерея великих игроков и тренеров, настоящих легенд мирового хоккея, а ещё это болельщики, которые на протяжении всех этих лет были с нами рядом. В 2021 году фанатское движение бело-голубых, которое также является легендарным, отметило знаменательную дату — 45 лет со дня основания.
Предстоящий сезон станет для московского «Динамо» юбилейным. Для нового хоккейного года мы создали специальный логотип — лаконичный и сдержанный.
Мы изменили цвет формы, чтобы быть ближе к истокам. Отошли от стандартного тёмно-синего оттенка и вернулись к классическому.
На игровом свитере кропотливо вышита эмблема «75» с автографом Аркадия Ивановича Чернышева — человека, с которого мы начали и продолжаем писать историю на льду легендарного стадиона «Динамо» под священной литерой «Д».
Надпись «Москва» в уже знакомом по прошлому сезону каллиграфическом написании будет располагаться на рукавах, что придаст комплекту ещё больше стиля и уникальности.
И, конечно, мы сохранили автографы Виталия Давыдова, Валерия Васильева и Александра Мальцева как яркое напоминание и игрокам, и болельщикам о творцах истории, благодаря которым мы по-прежнему все здесь «Динамо» Москва!» — говорится в заявлении на клуба на официальном сайте.
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