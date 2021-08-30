Назаров – о Ковальчуке: тратим деньги на непонятных иностранцев, а на мегазвёздах экономим

Известный тренер Андрей Назаров поделился мнением о ситуации с продолжением карьеры нападающим Ильёй Ковальчуком.



«Конечно, с нетерпением жду развития истории с Ильёй Ковальчуком. Хочется, чтобы этот профессионал остался в КХЛ и продолжал радовать нас своей игрой. Лиге нужны такие хоккеисты. Надеюсь, Илья скоро определится со своим будущим. Клубы тратят деньги на непонятных иностранцев, а на доморощенных мегазвёздах начинают экономить.



У нас некоторые легионеры в открытую говорят, что приезжают в Россию заработать денег. Илья – трёхкратный обладатель Кубка Гагарина, лучше тратить эти деньги на него. Видел, что он посещал матчи «Спартака» на Кубке мэра Москвы. Надеюсь, что всё срастётся. Судя по предсезонке красно-белых, Илья бы им здорово помог», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.