СКА ищет варианты обмена Морозова. Игрок не продлевает контракт из-за желания уехать в НХЛ

Нападающий СКА Иван Морозов может покинуть команду.



Как сообщает «Спорт Бизнес Online», петербуржский клуб рассматривает варианты обмена 21-летнего форварда. Отмечается, что Морозов не продлевает контракт со СКА, который заканчивается через сезон. Сам хоккеист намерен отправиться в НХЛ в состав «Вегаса», который выбрал его на драфте 2018 года под общим 61-м номером.



Напомним, ранее СКА отправлял Морозова в фарм-клуб — «СКА-Нева».



В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги 21-летний форвард провёл 55 игр в регулярном чемпионате, набрав в них 31 (13+18) результативный балл при показателе полезности «+15». В плей-офф Морозов сыграл 15 матчей, набрал 7 (1+6) очков при общей полезности «+5».



Также нападающий принял участие в чемпионате мира-2021 в составе сборной России, проведя 8 матчей, забросив одну шайбу и отдав две голевые передачи.

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