Кравчук: если мы хотим, чтобы хоккей был везде одинаково сильный, то нам нужен драфт КХЛ

Директор по развитию молодёжного хоккея Академии «Авангард» Игорь Кравчук рассказал об отличиях подготовки игроков в России и в Северной Америке, а также об отношении к драфту КХЛ.



«Основное отличие в том, что клубы Северной Америки не принадлежат клубам НХЛ. Детские школы и детские клубы – это независимые и частные спортивные объединения. Ещё отличается тем, что тренер заходит всего на один год. Тренер пришёл на один возраст, а потом его переместят на другой. Идёт адаптация игроков к разным стилям. У нас же тренер заходит на команду малышей и чаще всего ведёт её прямо до молодёжки. И третье отличие – в Северной Америке большая массовость.



А есть ещё и домашняя лига, где дети приходят и играют абсолютно в удовольствие: один-два матча в неделю, по выходным, и тренируются один раз в неделю. Есть хорошая хоккейная студенческая лига. В Штатах топовые команды, в Бостоне, Миннесоте, Колорадо.



Ещё момент: канадцы и американцы не обязаны быть задрафтованы. Их, конечно, драфтуют, но они могут подписать контракт в НХЛ, будучи недрафтованным, и это официально. Поэтому дети уходят по предложениям: они учатся в студенческих лигах, а оттуда их забирают в команды НХЛ. Хороший пример – Брайан Рафалски, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли. И он не один, таких много.



Я бы очень хотел, чтобы родители правильно поняли мою информацию и не побежали сломя голову в Северную Америку. Надо знать, в какую Лигу вы едите, кто тренер, какая команда, кто из этой команды вышел в большой хоккей, какие требования. Это другая культура, другой стиль жизни, общение и другие правила.



Отношение к дратфу, который был недавно в КХЛ? Он нам нужен? Драфт строился на протекции своих собственных воспитанников. Если мы хотим, чтобы хоккей был везде одинаково сильный, то да, драфт нам нужен. Только вопрос, как к этому прийти? Я прекрасно понимаю клубы. Тот же «Авангард»: он растит своих воспитанников, вкладывает в них силы и деньги, а потом хоккеиста выбирает самая слабая команда, потому что она имеет право на лучшего игрока. Но для роста Континентальной хоккейной лиги это, конечно, хорошо», — приводит слова Кравчука сайт «Авангарда».