Волков: у Ковальчука ещё есть огонь, им интересуется один из клубов НХЛ

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков прокомментировал ситуацию с продолжением карьеры Ильёй Ковальчуком, а также рассказал о травмированных игроках клуба.



«Ковальчук был всем доволен в «Авангарде», мы поблагодарили друг друга, не надо искать никаких подводных течений в его быстром уходе. Моё высказывание по поводу слухов о возможном завершении карьеры Ильёй всколыхнуло медиапространство, но оно было вырвано из контекста. Я дальше говорил, что надеюсь, что этого не случится, у него всё ещё есть огонь, и это подтверждает это межсезонье: им интересуется один из клубов НХЛ. Я желаю Илье удачи и долгого продолжения карьеры.



Брюквин долго был травмирован, восстановился раньше срока, и мы решили его попробовать в игре со СКА. Он не набрал ещё оптимальные кондиции, но мы в нём уверены. Дергачёв получил травму 24 июля, в четвёртый рабочий день и до сих пор восстанавливается, сейчас проходит терапию в Германии. Надеюсь, что через неделю он будет с командой. Шарипзянов тренируется в общей группе, мы не стали форсировать его возвращение, он тренируется с основой. Надеюсь, что вскоре увидим его на льду», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.