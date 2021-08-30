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Волков: у Ковальчука ещё есть огонь, им интересуется один из клубов НХЛ

Волков: у Ковальчука ещё есть огонь, им интересуется один из клубов НХЛ
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Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков прокомментировал ситуацию с продолжением карьеры Ильёй Ковальчуком, а также рассказал о травмированных игроках клуба.

«Ковальчук был всем доволен в «Авангарде», мы поблагодарили друг друга, не надо искать никаких подводных течений в его быстром уходе. Моё высказывание по поводу слухов о возможном завершении карьеры Ильёй всколыхнуло медиапространство, но оно было вырвано из контекста. Я дальше говорил, что надеюсь, что этого не случится, у него всё ещё есть огонь, и это подтверждает это межсезонье: им интересуется один из клубов НХЛ. Я желаю Илье удачи и долгого продолжения карьеры.

Брюквин долго был травмирован, восстановился раньше срока, и мы решили его попробовать в игре со СКА. Он не набрал ещё оптимальные кондиции, но мы в нём уверены. Дергачёв получил травму 24 июля, в четвёртый рабочий день и до сих пор восстанавливается, сейчас проходит терапию в Германии. Надеюсь, что через неделю он будет с командой. Шарипзянов тренируется в общей группе, мы не стали форсировать его возвращение, он тренируется с основой. Надеюсь, что вскоре увидим его на льду», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Уйти нельзя остаться. Стоит ли Ковальчуку продолжать игровую карьеру? Уйти нельзя остаться. Стоит ли Ковальчуку продолжать игровую карьеру?
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