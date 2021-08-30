Генменеджер «Авангарда» прокомментировал возможное проведение матча с «Ак Барсом» в ОАЭ

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков прокомментировал информацию о проведении матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» в ОАЭ.
«Как отношусь к информации о возможности проведения вынесенного матча регулярки в Эмиратах с «Ак Барсом»? Пока лига не давала нам какой-то информации по этому поводу. Но в целом не считаю, что одна вынесенная игра станет какой-то проблемой в плане акклиматизации и логистики», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Напомним, матч между омским «Авангардом» и казанским «Ак Барсом» запланирован на 3 декабря.
Всего в рамках проекта KHL World Games (вынесенные матчи регулярного чемпионата КХЛ, проходящие в Европе начиная с сезона-2018/2019) было проведено 5 игр. Последняя из них состоялась в декабре 2019 года. Тогда «Салават Юлаев» и «Ак Барс» провели матч в швейцарском Давосе. Победу одержал уфимский клуб (4:3, ОТ).
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