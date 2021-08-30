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Хартли: не на что жаловаться в России. Мотивации в избытке, не могу насытиться победами

Хартли: не на что жаловаться в России. Мотивации в избытке, не могу насытиться победами
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Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли рассказал о мотивации побеждать каждый сезон, а также о жизни в России.

«Никогда не могу насытиться победами. Но дело не в трофеях, а в людях, с которыми ты знакомишься — это и руководство, и персонал, и болельщики. Самомотивации у меня в избытке, я здоров, обожаю хоккей, люблю учить ребят и видеть, как они прогрессируют.

Мне на на что жаловаться в России, мне всё нравится: люди, окружение, быт, еда. Здесь со мной моя жена, и она замечательно проводит время. Мне посчастливилось работать в отличном клубе», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, Хартли возглавляет «Авангард» с 2018 года. Вместе с омским клубом 60-летний специалист стал обладателем Кубка Гагарина — 2021.

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