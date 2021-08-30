Хартли: работа в штабе сборной России на Олимпиаде? Впервые слышу об этом

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал информацию, что он может войти в тренерский штаб сборной России на Олимпийские игры 2022 года.
«Могу ли я представить, что мне поступит предложение работать в тренерском штабе сборной России на Олимпиаде? Впервые слышу об этом. Но что говорить… Этим летом мне пришлось отказаться от работы в сборной Латвии, это было тяжёлое решение, один из самых трудных звонков в моей жизни. Но я не смог совмещать, не мог находиться в двух местах одновременно. Была возможность поработать на двух матчах из трёх в олимпийской квалификации, но я посчитал это неэтичным.
Конечно, я мечтаю попасть на Олимпиаду, возможно, для этого мне придётся ещё четыре года потренировать. Но этим летом мне звонили из клубов, а вот из сборной звонков не поступало», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
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