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Генменеджер «Авангарда» сообщил о причине расставания с защитником Чудиновым

Генменеджер «Авангарда» сообщил о причине расставания с защитником Чудиновым
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Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков рассказал о причине расставания с защитником Максимом Чудиновым.

«С Чудиновым история простая: Максим не на 100% дееспособен, к сожалению, рецидив травмы мешал ему постоянно, и сейчас мы решили с ним расстаться», — приводит слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Игрок перешёл в «Авангард» в ходе сезона-2017/2018 из СКА, в составе которого дважды становился обладателем Кубка Гагарина в 2015 и 2017 году.

В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги защитник принял участие в 32 матчах в регулярном чемпионате за «Авангард», набрав 8 (2+6) очков при общем показателе полезности «0». В плей-офф Чудинов сыграл в двух встречах, отдав одну голевую передачу. Вместе с клубом он стал обладателем Кубка Гагарина — 2021.

Всего в КХЛ Чудинов провёл 570 матчей за «Северсталь», СКА и «Авангард», набрал 198 (67+131) очков при коэффициенте полезности «+75». Также 31-летний защитник является чемпионом мира — 2014 в составе сборной России.

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