Чистяков: из-за проблем со спиной было очень страшно за карьеру, всякое может быть в жизни

Защитник «Авангарда» Семён Чистяков рассказал о проблемах со спиной, из-за которых он был обменян из «Салавата Юлаева».



«Когда переходил из «Салавата» в «Авангард», были проблемы со спиной. Насколько тогда всё было серьёзно? У меня был спазм в спине. Это уже позже выяснилось, в Уфе-то вообще не знали, что со мной. Лечили мне то, что вообще не надо было. Ставили уколы, приглашали мануальщика.



Всё это тянулось полгода. В Уфе ждали, что я начну играть, а я не мог из-за болей в спине. От меня требовали, но сами не понимали, что со мной. В итоге приняли решение обменять меня в Омск. Славу богу, в «Авангарде» оказался такой специалист, как Владимир Сергеевич (Иванов, массажист омского клуба. — прим. «Чемпионата»), который за месяц поставил меня на ноги. Как? Через массаж и закачку спины.



Сам не хотел уйти из «Салавата»? Нет, это было решение клуба.



В тот момент было страшно за свою карьеру? Да, очень страшно. Да мне всё ещё страшно. Всякое может быть в жизни, никто не застрахован. Мало ли, у меня опять спина заболит. Всегда переживаю за неё, уделяю ей особое внимание.



Сложно было возвращаться? Да, было тяжело. Фактически полгода было перерыва. Сложно было набирать игровую форму. Спасибо команде, которая помогала эмоционально. В коллективе смог быстрее вкатиться.



Новость об обмене в «Авангард» была надеждой, что вернут в хоккей, или просто в Уфе списали со счетов и ничего не получится? Если честно, думал про второй вариант. Думал, что всё, стал не нужен, легко от меня отказались.



Тогда меняли на Павла Елизарова и в сделке хвалили выбор «Салавата». Приятно, что сейчас я с кубком, а тот игрок таких успехов не добился? Сложно ответить. Не сказал бы, что кому-то хотел утереть нос. Самое важное, что я сам себе доказал, что могу», — приводит слова Чистякова Sport24.