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Крылов: пригласил всю сборную России по пляжному футболу на ближайшие матчи «Авангарда»

Крылов: пригласил всю сборную России по пляжному футболу на ближайшие матчи «Авангарда»
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Председатель Совета директоров «Авангарда» Александр Крылов прокомментировал победу сборной России по пляжному футболу на чемпионате мира.

«Поздравляю сборную России по пляжному футболу, Российский футбольный союз и лично Александра Валерьевича Дюкова с победой на домашнем чемпионате мира.

Не так часто нашим командам удается побеждать на мировых чемпионатах в игровых видах спорта, и это поистине грандиозное достижение для всего российского спорта и футбола в частности.

Хочу отметить организацию, невероятную атмосферу и мощнейшую поддержку трибун в «Лужниках» на этом домашнем для нас турнире – всё было на высшем уровне!

Отдельно снимаю шляпу перед главным тренером нашей сборной Михаилом Лихачёвым. Давно слежу за его успехами и являюсь личным поклонником: третий Кубок мира – невероятный успех!

Пригласил Михаила и всех ребят на ближайшие матчи «Авангарда» в Балашихе. Они обещали обязательно прийти», – приводит слова Крылова пресс-служба клуба в «твиттере».

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