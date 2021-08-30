Крылов: пригласил всю сборную России по пляжному футболу на ближайшие матчи «Авангарда»

Председатель Совета директоров «Авангарда» Александр Крылов прокомментировал победу сборной России по пляжному футболу на чемпионате мира.
«Поздравляю сборную России по пляжному футболу, Российский футбольный союз и лично Александра Валерьевича Дюкова с победой на домашнем чемпионате мира.
Не так часто нашим командам удается побеждать на мировых чемпионатах в игровых видах спорта, и это поистине грандиозное достижение для всего российского спорта и футбола в частности.
Хочу отметить организацию, невероятную атмосферу и мощнейшую поддержку трибун в «Лужниках» на этом домашнем для нас турнире – всё было на высшем уровне!
Отдельно снимаю шляпу перед главным тренером нашей сборной Михаилом Лихачёвым. Давно слежу за его успехами и являюсь личным поклонником: третий Кубок мира – невероятный успех!
Пригласил Михаила и всех ребят на ближайшие матчи «Авангарда» в Балашихе. Они обещали обязательно прийти», – приводит слова Крылова пресс-служба клуба в «твиттере».
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